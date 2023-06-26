原業主專程回港賣樓　映灣園兩房645萬沽　較日內同類低24萬

二手樓價跌勢轉急，藍籌屋苑東涌映灣園兩房單位，原業主專程回港賣樓，以645萬元沽貨，較同一晚同類成交低24萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌CASA 880低層C室，實用面積約792方呎，套三房間隔，近期叫價約1,480萬元，議價至1,400萬元成交，呎價約17,677元。

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九龍區

●中原廖忠堅指，藍田居屋康栢苑E座中層4室，實用面積約645方呎，未補價第二市場開價660萬元，經多次調整後，以480萬元易手，呎價約7,442元，新買家為公屋級客。

●世紀21富山黃澤龍稱，新蒲崗居屋景泰苑高層25室，實用面積約288方呎，放盤3個月，未補價第二市場叫價380萬元，以336萬元成交，呎價約11,667元，約6年帳面升值168萬元。

●美聯霍志遠表示，奧運站凱帆軒3座高層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，議價減34萬元，同區換樓客以886萬元承接，呎價約17,475元，約4年帳面獲利70萬元。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌映灣園連錄3宗買賣，包括10座中層C室兩房戶，實用面積約563方呎，叫價650萬元，原業主專程回港賣樓，以645萬元成交，呎價約11,456元，較同晚同類成交低24萬元或約3.6%。

●中原王文彬稱，東涌區6月錄約16宗二手買賣，按月跌約四成，昇薈1座中層B室，實用面積約1,420方呎，套四房間隔，減價100萬元，以1,700萬元沽出，呎價約11,972元。

●美聯黃子豪指，深井星堤5座中層F室，實用面積約892方呎，套兩房連士多房間隔，僅放盤3天，早前以870萬元放售，獲區內換樓客以860萬元承接，呎價約9,641元。

●祥益黃文樂透露，屯門居屋新圍苑A座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主願意調整價格，累減25萬元，用家於已補價自由市場以345萬元購入，呎價約8,603元。

●美聯顧耀彬稱，屯門豫豐花園5座高層A室，實用面積約362方呎，兩房間隔，早前以450萬元放售，獲用家以433萬元承接，累減17萬元，呎價約11,961元。

●中原劉俊雄表示，屯門瓏門6月錄約4宗買賣，其中8座中高層D室，實用面積約661方呎，套三房間隔，1月初放盤，開價1,100萬元，議價後售1,060萬元，呎價約16,036元。

●中原陳思麗稱，天水圍慧景軒1座中層E室，實用面積約681方呎，套三房間隔，最初叫價738萬元，累減50萬元，以688萬元沽出，呎價約10,103元，買家為外區上車客。

●中原林頌宜表示，元朗蝶翠峰6月錄4宗買賣，其中11座高層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，開價530萬元，減價20萬元，至510萬元獲上車客承接，呎價約10,991元。

●中原劉德興指，粉嶺及上水區6月暫錄約32宗二手買賣，按月跌約三成，粉嶺御庭軒6座低層B室，實用面積約460方呎，開價約600萬元，以580萬元易手，呎價約12,609元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田翠湖花園D座高層8室，實用面積約764方呎，三房間隔，放盤9個月，累積減價250萬元，減幅約20.8%，獲買家以950萬元承接，呎價約12,435元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區本月暫錄約62宗二手買賣，按月增約5%，沙田富豪花園N座高層H室，實用面積約560方呎，三房間隔，開價約790萬元，終以670萬元沽，呎價約11,964元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山銀湖﹒天峰2座低層G室，實用面積約549方呎，放盤3個月，叫價840萬元，終售830萬元，呎價約15,118元，約3年帳面賺30萬元，僅屬平手離場。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋裕明苑A座低層3室，實用面積約606方呎，三房間隔，享內園景，已補價自由市場最初開價630萬元，以600萬元易手，呎價約9,901元，新買家為同區客。

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