長飛光纖售長飛先進半導體股權　獲利最多5千萬人幣

據此，該公司及A輪投資者建議向長飛先進半導體的註冊資本以現金出資合共32.44億元人民幣(下同)(其中該公司擬作出現金出資2.81億元)。該公司、A輪投資者、Pre A輪投資者、其他現有股東亦與長飛先進半導體於同日訂立A輪股東協議，以規管彼等各自作為長飛先進半導體股東的權利。

同日，該公司(i)與蕪湖海沃訂立蕪湖海沃股權轉讓協議，據此，蕪湖海沃同意出售且該公司同意購買蕪湖海沃於長飛先進半導體的全部股權，建議代價為154,441,600元；及(ii)與蕪湖澤灣貳號訂立蕪湖澤灣貳號股權轉讓協議，據此，蕪湖澤灣貳號同意出售且該公司同意購買蕪湖澤灣貳號於長飛先進半導體的全部股權，建議代價為64,350,700元。

A輪股權交易完成後，該公司直接持有的長飛先進半導體股權將攤薄為長飛先進半導體經擴大股本22.9008%。該公司將不再有權提名長飛先進半導體的大多數董事會成員，因此該公司將失去對長飛先進半導體董事會組成的控制權。

因此，根據適用會計準則，長飛先進半導體將不再為該公司的附屬公司，並被視為從該集團的合併財務報表中剔除並重新分類為公司的合營企業。由於會計方法改變，預期該集團將錄得因A輪股權交易產生的視作出售其於長飛先進半導體的部分股權而產生收益約3,500萬至5,000萬元(以獨立核數師出具的年度審計報告為準)。