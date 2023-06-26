土瓜灣新盤周五首輪發售　啟德樓盤收票理想

市區全新盤掀戰幔，土瓜灣項目落實周五(30日)首輪發售，而推售在即的啟德樓盤收票反應理想，錄超額逾14倍。其他新盤亦再現承接，大埔白石角新盤單日連沽兩伙特色戶。

●明雋周五開賣30伙 另推4伙特色戶招標

集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，超額認購逾4倍。

以價單發售的單位折實售價378.56萬至541.2萬港元，呎價約16,388至約20,815元。售價及呎價最低為5樓D室，為實用面積231方呎的開放式單位。

●明雋買家經美聯買入或獲8800元禮券

美聯物業與經絡按揭轉介為項目提供置業及按揭優惠，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，首批單位價單較區內半新盤低約一成，開放式戶折實價378.56萬港元起，預期入伙後呎租可達約60元，回報率料約4厘水平。

為配合項目銷售，該行特別推出置業優惠，由即日起至7月31日，首6名經由該行購買任何單位，可獲贈價值8,800元購物禮券，總值逾5萬元。他續稱，近月一手市場轉旺，預計7月一手成交量可達約1,500至2,000宗，將按月急升。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，項目主打開放式至一房單位，所有單位折實後均可透過按揭保險計劃承造高成數按揭，該公司為該盤買家提供按揭計劃，按揭成數高達九成，按息全期低至銀行同業拆息(Hibor)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.25厘，即封頂息率低至3.5厘，現金回贈高達2.8%，年期最長30年，另特享高存息戶口。

●HENLEY PARK暫收票3500張 錄超額逾14倍

●University Hill連沽兩伙特色戶涉資1459萬

據成交紀錄冊，項目優景閣第3座地下B6室連花園單位，實用面積393方呎，花園面積294方呎，成交價758.5萬元，呎價約19,300元。

另一伙售出單位為優景閣第5座15樓B1室連天台戶，實用面積379方呎，附設276方呎天台，以701.15萬元易手，呎價為18,500元。

●維港滙I周一售1伙 成交價2636萬

維港滙系列於6月份沽出14伙，套現逾3億元，平均每伙售價約2,182萬元。綜觀今年累售186伙，涉及總額逾41億元。而項目推出至今則已沽出999伙，總成交價逾160億元。

●雨後開放式戶438萬成交 呎價約15878元

星星地產旗下的元朗朗屏雨後周一(26日)再沽一伙，項目19樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，成交價438.22萬元，呎價約15,878元。是次成交為發展商日前公布5伙提供5萬元裝修傢俬禮券的單位之一。

中原列志揚表示，上址買家為九龍區開放式單位租客，購入單位自用。

●KENNEDY 38現樓住客會所曝光

會所採用共享元素，設有室內共享空間「Work from Club」，住戶可暢談作樂，亦可舉辦小型會議。同時配備運動設施，住客可24小時享用健身器材，並設有瑜伽區及智能健身鏡。

至於宴會室「Dine & Wine」私穩度高，住戶可隨時舉辦私人活動及派對，另設有三組戶外BBQ燒烤區。