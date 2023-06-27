美國通脹放緩 調查：只靠「薪金而活」的消費者減少

外媒報道，由於物價飆升，過去美國家庭嚴重依賴其薪金過活，不過情況現時有所改善。LendingClub最新報告顯示，截至今年5月底，57%的消費者表示「他們靠工資過活」，低於4月時的61%。

事實上，衡量消費品和服務價格平均變化的消費者物價指數(CPI)在2022年6月達到40年來最高水平的9.1%後，5月時已下降至4%。

另外，據LendingTree的另一項調查發現，過去許多消費者動用儲蓄、依靠信用卡或轉向個人貸款來支付日常開支。而根據紐約聯儲局的最新數據，目前美國人欠下近1萬億美元的信用卡債務，創歷史新高；信用卡利率也處於歷史水平，超過 20%。

而根據Doxo有關「美國人如何支付帳單」的報告，至今仍有73%的消費者表示，物價上漲影響支付每月費用的能力，包括手機帳單、水電費、汽車保險以及有線電視和網絡服務。

LendingClub理財專家Alia Dudum表示，即使消費者盡最大努力量入為出，但還是經常面臨意外開支，預算帶來壓力，影響履行財務義務的能力，導致許多人的財務狀況仍然脆弱。