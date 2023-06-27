Apple秋季只有iPhone 15？　爆料達人：多條產品線迎來更新

蘋果公司(Apple Inc.)本月在全球開發者大會(WWWDC)首度發布名為「Vision Pro」的混合實境(MR)頭戴式裝置後，外媒隨即將目光轉向秋季的發布會，並有新產品的藍圖傳出。爆料達人Mark Gurman分析，Apple除了新一代iPhone 15外，今年秋季將推出3款新的智能手錶Apple Watch，包括兩款呎寸的Apple Watch Series 9，以及第二代運動手錶Apple Watch Ultra。

傳出的產品藍圖還包括搭載M3晶片的13吋筆記本電腦MacBook Pro，以及搭載M3 Pro晶片與M3 Max晶片的14吋及16吋的MacBook Pro，以及新的MacBook Air筆電；以及M3版本的24吋iMac；更指30吋的iMac則處於「早期階段」。

平板電腦iPad方面，Gurman料Apple會推出搭載OLED屏幕的iPad Pro，以及取代M1版本的iPad Air。另外，包括第三代AirPods、以及智能屏幕和改良型Apple TV該類支援HomeKit的居家設備則處於初步開發階段。