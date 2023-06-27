【東方日報產評】全球經濟極脆弱　分化發展大戰略

雖然美國因應當地銀行業危機的影響，6月暫停加息，惟並不等於美國加息周期已經完結，聯儲局也明言年底前可能會再加息兩次。其他主要央行如英倫銀行、歐央行、澳洲央行等均仍在激進加息，堅持抗通脹的同時，勢加大經濟下行壓力。更令人擔憂的是，俄烏戰爭沒完沒了，俄羅斯近日的內亂雖然閃電式落幕，但也在在反映「久戰不利」的事實，這個威脅全球經濟的「炸彈」不解決，通脹潛在風險難消之餘，亦只會加大東西裂痕，推動全球分化發展，可見將來都難復昔日全球一體化的繁榮舊觀！

眼前的通脹危機，是過去全球央行瘋狂印銀紙後的必然結果，疊加中美博弈改變了全球產業鏈與供應鏈，重構新秩序需時，且3年新冠疫情，市場供需被嚴重扭曲，偏偏在這期間爆發俄烏戰爭，掀起歐洲能源危機，頓令歐美通脹問題加劇。不過，美國去年的通脹瀕陷失控，聯儲局錯判物價形勢，未有先發制人出手加息，得承擔重大責任，致其後要猛力激進加息「補鑊」，而今年爆發銀行業倒閉潮，一定程度是聯儲局激進加息所帶來的連鎖效應。

央行加息力度過猛，無可避免會急速冷卻經濟，也加大滯脹風險。美國財長耶倫近日表明當地銀行業併購潮未完；聯儲局主席鮑威爾公開表示關注商業地產市場風險，皆在透露利率持續猛升，對金融與房地產市場的潛在風險正逐步浮現，若未能有序化解，後患無窮。

雖然目前中國經濟未完全復原，當局在以貨幣政策穩增長上顯然也留有一手。畢竟全球經濟都在走下坡，中國經濟獨力實難對抗世界逆流，也沒有必要以大水漫灌來催谷經濟，延續資產泡沫，令內部經濟問題更難治理，甚至被捲入西方通脹危機的漩渦，被美國貨幣政策牽着鼻子走。要知道，在全球長期面對高通脹和國際地緣政治緊張的情況下，有序控制物價，對於穩定內部形勢，至關重要。環顧全球，中國誠然在這方面有較佳的準備。

事實上，去年激化全球能源與通脹危機的禍首——俄烏戰爭，至今仍未結束。近日俄國一度發生內亂，雖然威脅於短時間內化解了，但也足以反映久戰對俄國內部穩定極不利。未來俄國會否圖對烏克蘭速戰速決，從而加速東西分裂甚至激起大型衝突？去年為解決糧食危機的《黑海糧食出口協議》將於7月中旬到期，此前俄國已威脅不再續期，頓令全球糧食供應和通脹危機再添變數。凡此種種，皆令全球央行在應對通脹風險，無法準確拿捏貨幣政策力度，只有繼續摸着石頭過河，見步行步。

在經濟「鬥爛」的局面下，設法穩定內部形勢，強化區域多邊經貿往來，減少受美國貨幣政策的衝擊，成為中國應對這場危機的大戰略。縱使近月不少金融機構下調中國今年經濟預測，但最新增長預測仍位處主要經濟體經濟增長預測的前列。這誠然是中東產油國願意加強與華合作推動經濟發展，抗衡西方禍水的重要原因之一。全球分化發展將成新常態，期能走出一條與西方經濟體不一樣的發展道路，避免重演「全球攬炒，美國獨贏」的結局！