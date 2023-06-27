通用：旗下電動農夫車於北美統一充電端口「仍需一段時間」

外媒報道，通用汽車(GM)表示，預期不會在2025年之前，為最新款的雪佛蘭Silverado電動農夫車配置兼容特斯拉(Tesla)的充電端口；雪佛蘭貨車行銷總監Amy Masica表示，該企亦將取消提供售價為3.9萬美元Silverado電動基礎版的計畫。

通用於本月初與福特汽車先後宣布，將採用Tesla的北美充電標準NACS，使NACS迅速成為北美電動汽車充電的規範。不過，通用汽車的新型電池驅動尚未與特斯拉的充電站網絡完全相容。

通用表示，首批2024年Silverado電動農夫車正在通用汽車底特律車廠生產，「幾周內」將開始向車隊客戶交車。入門型號售價為77,905美元。

Masica稱，新興電動農夫車「情況已經發生變化」，但拒絕透露未來Silverado電動車型的定價有多低。

通用汽車能源公司高層Derek Sequeira在6月底的Silverado發布會上表示，通用汽車將在2024年初為電動農夫車提供充電轉接器。最後，通用汽車將用與特斯拉的NACS相容插座取代其電動車中當前的CCS充電端口。