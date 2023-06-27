專家樓評：獲前夫「無條件」轉讓物業　為何轉售轉按皆遇阻？

當婚姻走到盡頭，有時需要透過司法程序來解決分手事宜。然而，這可能是一個漫長且艱難的過程，特別是離婚過程中，如涉及業權分配或轉讓的訴訟，物業可能會被釘契而難以出售，即使法庭已判決要求物業轉名予其中一方，由於有部分銀行視之為「送贈契」，而令到該物業短期內難以出售及做按揭套現。

近日，本行就有客戶受離婚訴訟困擾近10年，即使最後獲判勝訴得到業權，但10年來的訟費以及因為財務困境而欠債仍未解決，如何協助客戶以「無償」得來的業權作按揭套現解困呢？

這位客戶雖然最終勝訴，獲丈夫以無條件(nil consideration)將業權轉讓給客戶，但由於訴訟持續時間過長，中途客戶還上訴，產生了一筆訴訟費用。同時，情緒困擾也讓客戶的收入受到影響，加上物業在離婚訴訟期間被釘契，客戶無法透過按揭套現或出售物業。客戶只能以私人貸款解決燃眉之急，但因周轉不靈，未能及時還款，導致信貸評級跌至「i」級的水平。此時，客戶已欠債約100萬元，包括訟費欠款。

當客戶向我們求助時，物業仍處於釘契狀態，但法庭已出具「判決書」。然而，由於物業屬於無條件轉讓，部分銀行可能會視之為「送契」，其實按我們經驗，由於「送契」是法庭的要求，有部分銀行可接納這類按揭申請。不過，客戶屬於自僱人士，信貸評級也不太好，這些因素會進一步減少了可申請的銀行選擇。

在我們協助爭取之下，成功為客戶找到一家銀行願意批出150萬元貸款，息率為P+1.5厘，年期30年，每月供款約1.02萬元，是客戶能負擔及可持續還款的水平。這筆貸款讓客戶能夠還清欠債及訟費，並有數十萬元可作備用現金，完美解決客戶的財務困境。

雖然現時銀行批出息率較高，但好處是罰息期僅一年。因此，建議客戶在這一年的時間內重新整理好入息及信貸狀況，然後轉換至較低息的按揭計劃，屆時供款可降至約6,000多元，供款更為輕鬆，真正可以「重新出發」，擺脱近10年身心俱疲的困境。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣