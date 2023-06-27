林嘉麒：資金恐外流　港股難樂觀

俄羅斯內亂事件一度在周末成為了股票市場休市期間的話題，投資界也曾擔心地緣局勢緊張下，將會影響周一環球市場的投資氣氛。可幸的是，事件在周一開市前已平息，從美元走勢看，未見明顯的避險情緒。當然，美國債息也有下跌，而VIX恐慌指數亦有上升，不能排除投資者不擔心，更何況俄羅斯內亂事件是否真的告一段落，事件可能死灰復燃，這是難以估計的。

不過，環球資金上周在事件發生前已出現逆向，據美銀統計，截至6月21日的5個交易日中，科技股出現20億美元的資金外流，是過去10周以來的最大流出量。美銀警告，華爾街對AI的熱情可能正在消退，今夏美股下跌的可能性大於上漲。上周美股表現不佳，3大股指多周連續上漲被終結。納指下跌1.44%，創3月以來的最大單周跌幅，此前該指數已連續8周上揚。本周市場重點密切關注聯儲局的貨幣政策立場與前景。市場認為，聯儲局主席鮑威爾表現得相當鷹派，周三和周四的國會證詞中表示，預計今年還會加息一到兩次，並且認為短期內不會減息，他還解釋道，美國通脹壓力仍然居高不下，打擊通脹使其回落至2%的過程「任重而道遠」。

談到減息，鮑威爾認為必須等到官員們對通脹回到2%目標更有信心時再進行，但這種情況不會太快發生。而適逢本周將會公布美國個人消費開支(PCE)，被認為是下月議息前最值得關注的數據之一。較安慰的是，美國財長耶倫再次認為，美國陷入衰退的風險正在降低，並指消費者支出放緩可能是完成遏制通脹行動的代價。因為勞動力市場顯示出彈性，而通脹正在下降。不過，事實上，聯儲局正在收緊政策，因此不可能說是沒有風險。

港股在6月出現「先富後窮」的走勢，而期指結算在即，加上基金半年結將於本周完成，而人民幣持續走弱下短期難以看到回穩迹象，恒生指數走勢未可太樂觀。從基本面看，人民幣的貶值主要由兩個因素所致。其一是經濟基本面共識的變化，美國第二季度GDP按季增速從0.4%向上修訂至1.0%；與此同時，中國第二季度GDP按季增速從1.2%向下修訂至0.4%。其二是貨幣政策的差異，FOMC會議後，點陣圖顯示上調2023年加息展望0.5厘，到5.5至5.75厘。相反，中國對實體經濟維持合理充裕的流動性供應，調降逆回購利率，及後也下調了一年和5年LPR的利率，令10年中債美債利差達到了僅次於2022年10月末的低位。此情況下，美元資產吸引力遠遠大於非美元資產，未來或加快出現資金外流港股的情況。

技術走勢上，恒生指數由6月初的18,044水平反彈至20,155點水平後，已跌穿黃金比率0.618的重要支持水平(即18,851點)，假如本周未能及時重上18,851點以上，下跌幅度最少以前底18,044作為目標。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒