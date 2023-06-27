廖嘉豪：拉丁美洲有亮點？呢個國家或具投資潛力...

拉丁美洲存在選擇性的投資機會，該地區的央行較早已開始收緊貨幣政策對抗通脹，比成熟經濟體的央行更迅速及更有效，通脹亦因此已經減速，所以有可能在2023年已可以開始實施寬鬆貨幣政策週期。儘管筆者預期未來的金融條件將更加有利，但拉丁美洲的央行可能仍保持謹慎。

在政治和結構改革方面，大眾或民粹主義政府的負面影響比市場擔憂的要小，一定程度上遏制資本外流。本地貨幣受惠高利率和通脹回落而表現非常強韌，亦支持本地貨幣計的債券市場。預期2023年拉美央行可能開始放鬆貨幣政策，而巴西更有可能受惠中國復甦。

基於巴西經濟動力、經濟活動及盈利週期的正面預期，加上估值支持及減息週期終會啟動，對巴西前景維持樂觀。巴西經濟在2022年增長2.9%，表現出色。受累高利率和環球經濟放緩，巴西2023年的實質經濟增長也可能低於1%，但中國復甦或部分抵銷巴西經濟放緩。

中國作為巴西最大的貿易夥伴，預期中國2023年經濟增長接近6％可為巴西未來幾年的經濟活動提供廣泛支持。巴西的新財政框架應會減輕市場對財政超支的擔憂，可以讓央行更專注管理通脹風險。通脹正在下降則為央行提供更多放寬貨幣政策的空間。利率期貨顯示，2024年1月的利率為13%，對比目前13.75%反映市場對減息定價非常保守。筆者認為目前的預測有下行風險，或將出現更多減息。

評級機構標準普爾最近在維持巴西長期外幣債務評級為BB-的背景下，將巴西的前景從穩定上調至正面，調高前景因為比預期好的數據及政府新的財政框架，反映該國財政和貨幣政策更加穏定。巴西國會開始進行消費稅改革。下議院提出消費稅改革方案，該法案將改善商業環境，減少低效率，鼓勵投資及GDP增長。

目前巴西實質利率接近9%，股市估值則低於8倍。筆者認為巴西股票和本地貨幣債券的風險調整後回報，在相對和絕對估值基礎上均具有吸引力。隨着我們未來轉向新興市場股票，預期會考慮進一步增加巴西在投資組合的比重。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪