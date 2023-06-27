新創建獲周大福企業提全購　新世界擬派40億元特別息

新世界發展持有約23.8億股新創建股份，佔新創建已發行股本的60.88%。預計出售新創建股份所得款項總額將約217.82億元。董事會考慮到公司的財務狀況後，擬向新世界發展股東派發40億元特別現金股息，即每股獲派1.59元。餘下資金將用於償還現有借款及一般營運資金。

公告指出，提出新創建要約就新世界發展而言，可以即時強化新世界發展的財務狀況；強化新世界發展在物業發展、物業投資及物業相關業務以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心；為新世界發展股東解鎖價值。就全體新創建股東(包括新世界發展)而言，新創建股份要約價有吸引的退出溢價。

至於新創建股東有機會將新創建股份變現但不對市場價格產生不利影響；新創建股東能收到對新創建要約股份的其他要約，或者即使收到要約，其條款也不大可能優於新創建股份要約的條款。就新創建集團而言可以提高財務靈活性。以及就周大福企業而言，增加在新創建集團的權益，而要約人成為新創建的直接控股股東。

新世界發展及新創建於周二(27日)上午9時正起恢復買賣。