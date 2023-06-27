道指跌12點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.12%，報102.78；港匯見7.8299；離岸人民幣(CNH)報7.2435；美元兌日圓處143.42；歐元報1.091，英鎊報1.2711。金價處1,923.69美元。布油報74.52美元，紐油報69.49美元。比特幣跌0.6%，報3.02萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報33,714點，跌12點或0.03%；標指收報4,328點，跌19點或0.45%；納指收報13,335點，跌156點或1.16%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,853點，升59點。

●6月恒生指數夜期收報18,894點，升98點，高水100點，成交12,477張。

●紐約期油收報每桶69.37美元，升0.21美元或0.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.18美元，升0.33美元或0.4%。

●紐約期金收報每安士1,933.8美元，升4.2美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,453點，跌8點或0.11%；德國DAX指數收報15,813點，跌16點或0.11%；法國CAC指數收報7,184點，升20點或0.29%。

●巴菲特續減持比亞迪，持H股比例跌穿9%。

●新股藥師幫以每股20港元定價，1手中籤率30.01%，認購6手即1,200股可穩獲1手。

●周大福企業提出以每股9.15元全面收購新創建，新世界發展及新創建周二復牌。

●【歐洲響警】德國經濟疲軟 或連續三季陷入萎縮

●Apple秋季只有iPhone 15？ 爆料達人：多條產品線迎來更新

●美國通脹放緩 調查：只靠「薪金而活」的消費者減少

●東方日報B1：全球勢續升息 經濟危

●【東方日報產評】全球經濟極脆弱 分化發展大戰略