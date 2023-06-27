大行紛紛轉軚！高盛加入下調Tesla評級

美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)今年股價大漲一倍，開始令不少華爾街大行感到不安，紛紛唱淡其前景，最新加入的有高盛，而Tesla股價周一(26日)應聲下跌超過6%。

外媒報道，高盛分析員Mark Delaney較早前將Tesla股評級由「買入」下調至「中性」，原因新車價格下跌，並意識到到新車定價環境艱難。

之前摩根士丹利將Tesla評級降至「與大市同步」，理由是人工智能相關的樂觀情緒，已將Tesla推升至「合理估值」。另外，巴克萊也將Tesla評級降至「與大市同步」，稱該股升幅過大及過快，對其短期基本因素提出疑問。此外，DZ Bank AG建議投資者賣出Tesla。

外媒的數據顯示，分析員目前平均預期Tesla未來12個月會下跌12%。目前仍給予Tesla「買入」評級的分析員有20個；給予「持有」評級的有20個；給予「賣出」的評級有9個。

Tesla股價去年錄得史上最大年度跌幅後，今年顯著反彈，以上周五收市價256.6美元計，市值達到8,130億美元。單單過去一個月其股價就漲了38%。