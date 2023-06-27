證監會：正研大宗交易互聯互通　致力拓上市公司來源地

近年中港兩地互聯互通機制積極擴容，香港證監會行政總裁梁鳳儀出席活動時直言，「我們必須進一步深化與內地市場的互聯互通機制」，證監會正致力加強互聯互通機制作為主要的長遠策略，包括正研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能，同時在短期內完善跨境理財通等多項計劃，並放寬相關規定，也準備增加市場上以內地資產為相關資產的衍生工具合約數目。另正致力擴闊上市公司的來源地，吸引來自中東、東南亞以至整個亞洲區內的企業。

她指出，互聯互通為國際投資者提供涉足內地市場的高效途徑，而股市互聯互通機制自2014年開通以來，港股通淨流入資金達到2.3萬億元人民幣，而滬深股通淨流1.9萬億元人民幣，現時合資格股票佔香港及內地市場股票交易超過80%。港股通方面，平均每日成交額超逾270億港元，通訊、能源、金融、消費及資訊科技行業的大型中資股受到投資者青睞。今年以來，錄得最大淨買入的行業為通訊、醫療健康及能源。

她續指，去年推出的ETF通「成效更是立竿見影」，今年4月南向交易佔這些合資格香港ETF的平均每日成交額20%左右，而北向交易的國際投資者亦能受惠於眾多聚焦不同行業和投資主題的合資格A股ETF。