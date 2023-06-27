證監會梁鳳儀：香港要為「連接中國」作好準備

香港證監會行政總裁梁鳳儀出席活動時表示，在西方主要經濟體，不少人高呼要對中國「去風險」，但中國的資本市場已大得不容忽視，其與全球市場的聯繫亦緊密得難以脫鈎。目前的嚴峻環境下，香港的中介人角色保持不變，而且只會愈加重要，同時要採取靈活應變的策略，時刻與時並進。

她指，去年及今年年初至今，上海和深圳兩地市場的新股集資額為全球最大，而去年中國的國際債券發行額佔全亞洲33%，境外投資者現時持有超過3萬億元人民幣的內地債券及3萬億元人民幣A股。截至今年4月，中國內地投資者持有的美國國庫債券達到8,689億美元。內地的商業銀行和政策銀行均屬全球最大之列，合共為海外的非金融機構提供超過4,000億美元貸款。過去3年，全球領先的金融機構已在境內設立超過10家全資擁有的證券公司、互惠基金公司或期貨公司。

她認為，雖然新冠疫情不再是市場的焦點，但地緣政治局勢似乎仍然緊張，包括歐洲戰事持續、全球通脹高企、國際大型銀行倒閉等，而香港的資本市場和持牌機構卻展現出強勁的韌力，正是因為它們設有嚴格的風險管理措施。今年第一季大型投資銀行旗下的持牌機構錄得稅前純利按季增長兩倍，總收入的增幅亦達到高單位數。

梁又指出，目前內地約有70%的國際資金是透過股市互聯互通機制下的北向交易而流入，惟坦言香港資本市場與內地聯通的旅程向來並非一帆風順，但香港每次都能從困難中重新振作，並建立更強大的韌力，例如多年前就從「沙士」中恢復過來，並借助中國經濟的奇蹟，經歷多年的蓬勃發展。走出新冠疫情後，中國雖然仍面對一些挑戰，但已重啟經濟，故香港必須要抱有耐心和了解自身長處，並保持靈活應變的策略，為「連接中國」作好準備。