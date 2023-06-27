【高盛推介】騰訊、阿里止跌反彈　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周一(19日)起連跌5日，跌至330港元水平，今(27日)早持平開市後隨即反彈，並曾重上340元水平，最高見343.2元。現報339.8元，升約2.1%。騰訊繼續進行回購，據其報表披露，騰訊昨日(26日)於聯交所回購120萬股，涉資約4億元。

此外，由上周一起連跌5日的阿里巴巴，今早亦終止連跌反彈，最高見85.15元。現報84.75元，升約1.8%。有報道引述消息指，阿里將最快今年第三季分拆旗下的菜鳥及盒馬，向聯交所提交上市申請。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,000萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五錄得約150萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於過去5個交易日共錄得約2,890萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲資金轉向買入，錄得約4億元資金淨買入。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿12.2倍，中短期、輕微價外、高槓桿、適合短線部署。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿10.3倍，行使價420元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品中最高槓桿。

騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。

騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，遠牛。

騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.4倍，中期、輕微價外。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，近熊。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿8.2倍，低面值、高槓桿。

阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.8倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里牛66000，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率13.5倍，近牛。

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率10.1倍，遠牛。

阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿5.3倍，中期。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，低面值。

阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。