【高盛推介】騰訊、阿里止跌反彈 兩手準備部署
2023年06月27日 11:42
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周一(19日)起連跌5日，跌至330港元水平，今(27日)早持平開市後隨即反彈，並曾重上340元水平，最高見343.2元。現報339.8元，升約2.1%。騰訊繼續進行回購，據其報表披露，騰訊昨日(26日)於聯交所回購120萬股，涉資約4億元。
此外，由上周一起連跌5日的阿里巴巴，今早亦終止連跌反彈，最高見85.15元。現報84.75元，升約1.8%。有報道引述消息指，阿里將最快今年第三季分拆旗下的菜鳥及盒馬，向聯交所提交上市申請。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,000萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五錄得約150萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
阿里方面，好倉於過去5個交易日共錄得約2,890萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲資金轉向買入，錄得約4億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的中短期選擇可留意輕微價外的高槓桿騰訊購(16666)，適合短線部署。高槓桿選擇可留意屬行使價420元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品中最高槓桿的騰訊購(17228)。貼價選擇可留意騰訊購(16966)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66002)，遠牛選擇可留意騰訊牛(65997)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿12.2倍，中短期、輕微價外、高槓桿、適合短線部署。
騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿10.3倍，行使價420元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品中最高槓桿。
騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。
騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，遠牛。
騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.4倍，中期、輕微價外。
騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，近熊。
騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好阿里，認購證方面的低面值選擇可留意高槓桿阿里購(15017)。中年期選擇可留意阿里購(29321)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(66000)，遠牛選擇可留意阿里牛(66165)，與現價有約5及7元收回距離。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿8.2倍，低面值、高槓桿。
阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.8倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里牛66000，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率13.5倍，近牛。
阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率10.1倍，遠牛。
阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿5.3倍，中期。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，低面值。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。