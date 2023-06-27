跨機構督導小組歡迎ISSB可持續披露準則

國際可持續準則理事會(International Sustainability Standards Board，簡稱ISSB)發布國際財務報告可持續披露準則，旨在成為企業披露氣候及可持續發展相關資訊的一套全球通用基準。綠色和可持續金融跨機構督導小組(督導小組)歡迎有關準則，亦樂見ISSB準則中設有寬免安排，讓各司法管轄區能夠分階段逐步落實有關規定。香港的相關機構會考慮以循序漸進的方式，將本地的相關要求與這個全球基準接軌。

督導小組聯席主席兼香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，金融中介機構和全球投資者需要借助透明、可比較且可靠的可持續發展資訊，對各自的持份者履行有關碳減排的責任和遵守監管機構的要求，故這些資訊對他們而言十分重要。作為國際金融中心，香港的企業可持續發展相關披露需要與全球基準對接，以確保區內的金融機構能夠有效地分配資金並就可持續發展相關風險定價。

督導小組聯席主席兼香港金融管理局總裁余偉文指出，高質量且全球可比的可持續披露對於企業有效的氣候風險評估和業務發展至關重要。國際財務報告準則的可持續披露準則將促進更一致的披露，並推廣最佳市場做法，最終令企業更容易獲取及負擔可持續融資。

國際財務報告準則基金會副主席高育賢鼓勵業界採納這兩套根據TCFD建議制訂的新準則，因為這些準則將有助企業向投資者提供資訊，讓他們得以作出更有根據的投資及資金分配決定。隨着該兩套準則的發布，亦希望香港能夠在採納這些準則方面，於亞洲擔當領導角色。

國際財務報告準則基金會於2023年6月19日在中國北京成立ISSB辦事處，以擴大其於亞洲區的據點。督導小組期待與ISSB就香港可持續匯報的路徑密切交流，並在培訓方面合作。督導小組將與市場參與者及持份者保持密切溝通，冀能就金融服務業各界別制訂並實施世界級的監管措施，促使香港把握氣候及可持續發展帶來的相關機遇。