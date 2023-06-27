【高盛推介】比亞迪再被減持　見半個月低位

高盛(亞洲)有限責任公司：據聯交所股權披露，股神巴菲特旗下巴郡於本月19日減持比亞迪股份253.25萬股H股，套現約6.76億元。

再度被減持的比亞迪，昨日(26日)跌約0.5%，今(27日)早逆市繼續下跌，早上曾跌穿250元水平，最低見249.4元的半個月低位。現報251元，跌約1.4%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周三至本周一的3個交易日皆錄得資金流入，合共約550萬元。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿6.0倍，中期、輕微價外。

比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿9.9倍，價外、高槓桿。

比迪購17815，行使價320.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.4倍，低面值。

比迪牛66224，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率18.4倍，近牛。

比迪牛61770，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.5倍，行使價140元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。

比迪熊67687，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，新上市。

比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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