港交所姚嘉仁︰雙櫃台模式提升香港市場吸引力

首批雙櫃台證券包括24家上市公司，佔港股市場日均成交額約四成。他指，港交所團隊目前專注於確保雙櫃台模式和莊家機制初期運作順暢，為市場提供一個可靠的平台，奠定穩健基礎讓所有市場參與者能夠更好地參與。下一步會研究增加提供港幣櫃台及人民幣櫃台的證券的數目，以及將人民幣櫃台納入南向港股通，也會推出中國國債期貨，繼續完善香港人民幣產品的生態圈。

他坦言雙櫃台模式的流動性和規模增長需要一些時間，但雙櫃台及莊家機制將進一步豐富香港的人民幣産品生態圈，有助擴大和深化香港人民幣市場的流動性，為後續內地投資者通過港股通買賣以人民幣定價的證券做好前期準備工作，而該模式未來有望促進人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動。

他提到，港交所早於2010年便引入了離岸人民幣産品，而香港的離岸人民幣市場一直在穩步發展，涵蓋了固定收益、股本證券、房地産投資信托基金(REITs)交易所買賣產品(ETF)等各類産品。港交所理念是讓更多國際投資者通過最便捷和風險可控的機制接觸到人民幣産品，從而增加人民幣的使用，以支持人民幣國際化和加強香港作為世界領先的離岸人民幣中心。