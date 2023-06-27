【產經直播】港股收復萬九關 後市點行？
2023年06月27日 16:20
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隔晚美股下挫，離岸人民幣回穩，港股5日插1,246點後迎反彈。恒指周二(27日)高開57點，愈升愈有，曾升432點，收市仍升354點，報19,148點，大市成交916億元。港股終於止跌，仲有冇得繼續彈？下站睇咩位？有咩因素要睇實？
科網股做好，有傳阿里巴巴(09988)旗下物流業務菜鳥及新零售業務盒馬，目標最快於今年第三季提交上市申請，今日阿里股價彈2%過外，短期阿里仲有上升空間？至於內媒報道指美團(03690)在成都設新公司發展電動自行車銷售等業務，美團升近2%。騰訊(00700)亦升逾2%，大行花旗指，預料內地今年千款網遊可獲批版號，較2022年明顯改善，騰訊遊戲業務有望改善？現時ATM邊隻最值博？
新世界發展(00017)及新創建集團(00659)公布，周大福企業提出以每股9.15元，收購其尚未實益持有之新創建全部已發行股份，較新創建停牌前收市價7.99港元溢價14.5%，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約217.82億港元，部分擬將用於派付40億港元的特別股息，即每股1.59元。新世界一度抽升逾1成，但其後一度倒跌，收市升不足1%。派特別息吸唔吸引？前景點睇？新創建則升逾一成一，小股東繼續揸住先？
比亞迪(01211)逆市向下，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡再度減持比亞迪，上周一(19日)減持逾253萬H股，套現逾6億元，持股量跌至不足9%。早前比亞迪升勢強勁，加上內地早前公布延長新能源乘用車免徵購置稅，市場亦憧憬新能源汽車陸續再有政策支持，依家回調係上車機會？嚟緊「股神」減持對比亞迪股價影響將會愈來愈少？
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