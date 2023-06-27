【產經直播】港股收復萬九關　後市點行？

隔晚美股下挫，離岸人民幣回穩，港股5日插1,246點後迎反彈。恒指周二(27日)高開57點，愈升愈有，曾升432點，收市仍升354點，報19,148點，大市成交916億元。港股終於止跌，仲有冇得繼續彈？下站睇咩位？有咩因素要睇實？

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