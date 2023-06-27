道期升60點　金價受制1930美元

美匯指數報102.5；港匯見7.8327；傳有國有大行出手穩匯價，離岸人民幣(CNH)由低位7.2496，抽升至7.21美元水平；美元兌日圓企143.53；歐元處1.0943；英鎊報1.2736。金價報1,928美元。布油報74.13美元，紐油報69.38美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨升60點。

●市後關注點

-20:30 美國5月耐用品訂；加拿大5月CPI

-21:00 美國4月標普Case-Shiller20大城市樓價

-22:00 美國6月諮商會消費信心指數

●福特汽車擬本周裁員，主要為工程師職位。

●大量短債將到期！岡拉克警告美債務狀況未來數周惡化。

●美國重啟學貸還款勢打擊消費，加深衰退擔憂。

●IMF籲全球主要央行繼續加息抗通脹。

●大行紛紛轉軚！高盛加入下調Tesla評級。

●庫克訪問有後着！傳Apple Card劍指印度市場。

●巴菲特指標又破百！全球股市半年內爆煲？

●跌穿5厘！港元1個月拆息回落至4.97524厘。

●畢馬威據報美國裁員5%，今年第二度削減人手。

●證監會梁鳳儀：香港要為「連接中國」作好準備。

●證監會：正研大宗交易互聯互通，致力拓上市公司來源地。

●港交所姚嘉仁︰雙櫃台模式提升香港市場吸引力。