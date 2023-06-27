青島港擬發新A股進行一系列資產重組

根據意向協議，該企擬以發行A股作為對價股份及支付現金的方式收購(1)日照港集團持有的日照港油品碼頭有限公司(「油品公司」)100%股權，日照實華原油碼頭有限公司(「日照實華」)50.00%股權及日照港融港口服務有限公司(「日照港融」)100%股權；及(2)煙台港集團持有的煙台港股份有限公司(「煙台港」)67.56%股權，煙台港集團萊州港有限公司(「萊州港」)60.00%股權，山東聯合能源管道輸送有限公司(「聯合管道」)53.88%股權，煙台港航投資發展有限公司(「港航投資」)64.91%股權及煙台港運營保障有限公司(「運營保障公司」)100%股權(「建議重組」)。同時，該企擬發行新A股為是次交易募集配套資金(合稱「建議交易」)。

意向協議僅為交易各方就建議重組達成的初步意向，建議重組的標的資產具體範圍、交易方式、交易方案、擬發行對價股份價格、標的資產對價及其他條款將由交易各方另行協商。交易各方同意與其他方積極配合以推進建議重組並適時訂立相關正式交易協議。