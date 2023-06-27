【多圖】居屋天愛苑事故單位以209萬拍出　低市價約5成

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(27日)拍出3項物業，包括天水圍居屋天愛苑B座高層15室銀主盤，屬事故及銀主單位，已補價自由市場開價178萬元，獲4至5組買家出價競投，最終以209萬元拍出；搶高約31萬元或約17.4%。

以該單位實用面積約435方呎計算，呎價約4,805元。區指，該單位市值一般都只達正常單位市值的六至七成，是次做價只達市值約400萬元的五成左右，屬低價成交。

資深投資者伍冠流透露，有到場出價競投天愛苑事故單位，現場有其他4名有興趣買家競投，但他只承第一口價178萬元。伍表示，早於2009年曾以46萬元購入上址，同年即以73萬元沽出獲利離場，即使該單位屬另類單位，料估價仍可達250萬元，所以開價吸引而參與競投。他認為，單位做價仍屬低價，但因估計日後市場會有更好選擇，故沒有追價入市。

區續指，旺角長發大廈高層E室業主盤，實用面積約217方呎，連租約，月租收入約8,500元，開價178萬元，獲3組客出價競投，最終以203萬元拍出，呎價約9,355元。該單位市值約230萬至240萬元；低市價逾一成半。另一個拍出的單位葵涌浩景臺5座低層B室夾屋銀主單位，實用面積約595方呎，自由市場開價510萬元，最終以開拍價售出，呎價約8,571元。該單位銀行估價約600萬元，現時成交價低約15%。