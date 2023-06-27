分析師：日股飆升與泡沫經濟時代不同　原因係...

綜合報道，雖然日本股市升達1990年以來最高水平，不禁令人憶起當年的泡沫經濟所引發的「失落的30年」，但最近分析師表示，是次日股表現與1990年代不同。

三井住友銀行全球市場和財務部門經濟學家Ryota Abe及Pictet宏觀經濟研究主管Dong Chen都指，日本目前狀況與1980年末期不太相同。

Ryota Abe稱，雖然東京都樓價飛升，通脹也達數十年最高水平，但並非全國性現象，僅出現於東京某些地方。另日本目前高通脹是因為日圓疲軟，及大宗商品價格高昂令入口成本上升，不能稱之為泡沫。

Ryota Abe認為，是次日股反彈與當年不同，日圓弱令日本產品競爭力強，上市公司業績好過預期，更多日企回購股票，以響應東京交易所推動的公司治理改革。

另Dong Chen指，日本前首相安倍晉三的經濟政策，即寬鬆貨幣政策、擴大財政支出和結構性經濟改革，令日本經濟發生結構性變化。值得注意的是，日企開支一直增加，意味企業正在再次投資。

此外，外國投資者對日股重新有興趣，亦是支撐日股的因素之一，加上全球供應鏈多元化等因素，日本受惠供應鏈轉移，可望從中受益，尤其是半導體行業。