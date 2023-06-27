慧居科技：去年毛利受炭價升所制 惟蘭州已上調供熱指導價

他又指，業務經營地的蘭州政府已於去年下半年上調用戶供熱指導價格，部分成本轉嫁至消費者，居民用戶供熱每平米加價1毛錢，加上供熱有國家政策支持，對行業未來有信心。

該公司目前業務集中於中國三北地區(即華北、東北及西北)。該公司副總經理及董事會秘書羅偉指出，旗下目前有一個位於河南的特許經營權項目處於建設階段，預計於今年11月投入使用，意味公司已進軍中部地區，未來也有意拓展至長江中下游地區。

另外，公司副總經理及董事會秘書羅偉提到，地熱目前在公司佔比較少，但屬國家支持方向，未來會逐步加大至一個較高水平。

該公司招股期至下周一(7月3日)，以每股招股價介乎3元至4.2元，發行7,560萬股H股，集資最多3.17億元。每手1,000股H股，入場費4,242.36元，預期7月10日掛牌。另獲江蘇省江陰市人民政府國有資產監督管理辦公室旗下的江港國際以基礎投資者身份撐場，認購5,000萬元人民幣等值股份。國泰君安為獨家保薦人。