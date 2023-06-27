罕見跌穿「8球」！日出康城領峯三房780易手

二手屋苑再錄低價成交，將軍澳日出康城領峯套三房單位，僅以780萬元售出，同類型單位做價近半年罕見跌穿「8球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃凱達透露，鰂魚涌太古城6月暫錄11宗買賣，包括寶山閣低層H室，實用面積約598方呎，兩房間隔，初時叫價860萬元，最新以820萬元易手，累減40萬元，呎價約13,712元。

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九龍區

●世紀21富山黃澤龍指，樂富居屋德強苑A座低層7室，實用面積約574方呎，三房間隔，未補價第二市場以568萬元成交，原業主放盤6個月，叫價588萬元，減價20萬元，呎價約9,895元。

●中原任展雄表示，長沙灣喜雅2座高層E室，實用面積約461方呎，兩房間隔，叫價823萬元，現以814.8萬元易手，呎價約17,675元，新買家為同區上車客。

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新界區

●中原朱偉源表示，將軍澳日出康城領峯8座右翼低層D室，實用面積約664方呎，套三房間隔，以780萬元易手，做價低於800萬元，屬近半年罕見，呎價約11,747元。

●中原劉紹剛指，將軍澳6月暫錄約116宗二手買賣，將軍澳中心11座高層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以705萬元易手，呎價約17,365元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園5座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年8月在未補價第二市場放盤叫價480萬元，累減60萬元，以420萬元沽，呎價約8,678元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳海天晉6B座低層E室，實用面積約368方呎，一房間隔，獲區內分支家庭客斥672萬元承接，呎價約18,261元，單位約7年間帳面升值約53%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區6月暫錄約48宗二手買賣，按月跌約三成，其中觀瀾雅軒4座中層E室，實用面積約605方呎，三房間隔，開價約868萬元，議價後售814萬元，呎價約13,455元。

●美聯林曉丹稱，元朗朗晴居12座中層G室，實用面積約744方呎，套三房間隔，以744萬元放售，新買家睇樓多時，議價至深夜，終減價11萬元，以733萬元成交，呎價約9,852元。

●中原羅偉蓮透露，元朗錦綉花園6月暫錄約8宗買賣，屋苑D段4街單號屋，實用面積約902方呎，放盤已約一年，曾經封盤，近日重新開價約1,060萬元，議價後售1,030萬元，呎價約11,419元。

●中原陳德孝表示，天水圍居屋天頌苑O座高層1室，實用面積約640方呎，未補價第二市場叫價530萬元，減價17萬元，獲區內公屋家庭以513萬元沽出，呎價約8,016元。

●利嘉閣蕭啟諾稱，天水圍居屋天麗苑中層19室，實用面積約424方呎，原業主已另購單位心急賣樓，獲外區白居二客於未補價第二市場以275萬元購入，呎價約6,486元，約4年帳蝕13.8萬元。

●利嘉閣霍志豪表示，屯門新都大廈B座高層2室，實用面積約442方呎，兩房間隔，開價450萬元，最後以438萬元成交，呎價約9,910元，新買家為分支家庭客。

●中原陳智生表示，屯門區6月錄約110宗二手買賣，按月跌約一成多，啟豐園3座中層E室，實用面積約326方呎，叫價450萬元，減至420萬元沽出，呎價約12,883元，約5年帳面蝕約80萬元。

●美聯陳偉明指，荃灣灣景花園3座頂層戶，實用面積約610方呎，套三房間隔，早前以780萬元放售，叫價下調至約708萬元，區內首置客議價後以683萬元承接，呎價約11,197元。

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