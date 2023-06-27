【移民盤愈劈愈深】九龍靚裝細價樓放盤1年　終減200萬沽

二手樓價開始回落，移民盤業主放售價愈劈愈深，牛頭角上車盤利基大廈一房單位，放盤約一年多，累劈200萬港元後，終以380萬元售出，低市價逾7%。

利嘉閣鮑允中表示，上址為C座中層2室，實用面積約312方呎，附有約60萬元裝修，最初叫價580萬元放售，經歷近期跌市後，加上原業主移民，6月初減至420萬元，月中再降至400萬元，議價約一星期後，再減20萬元售出，累積劈幅約34.5%，成交呎價約12,179元。單位早於2004年購入，於2020年曾作內部轉讓。

另外，東涌映灣園6月亦連錄兩宗移民盤成交。該行劉俊傑指，屋苑8座中層B室，實用面積約728方呎，套三房間隔，原業主已移居外地，放盤逾一年仍未售出，近日決定大幅減價，經一星期越洋議價後，以810萬元售出，較開價低約140萬元，呎價約11,126元。

新界洋房都錄同類減價成交。美聯高劍明稱，大埔康樂園康樂東路單號屋，實用面積約1,535方呎，去年開始放售，原業主因移民關係，近日叫價降至2,700萬元，終再減282萬元，以2,418萬元售出，呎價約15,752元，低市價約5%。