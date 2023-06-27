思摩爾國際控股股東擬一年內減持3.5%股權

截至2023年6月27日，EVE Battery為1,901,520,000股股份的持有人，佔思摩爾國際已發行股份總數約31.27%，其中合計629,578,907股股份已質押(茲提述該公司日期為2022年4月11日及2022年11月4日之公告)。EVE Battery乃由億緯亞洲有限公司直接擁有，而億緯亞洲有限公司則由億緯鋰能全資擁有，該公司非執行董事江敏女士為億緯鋰能的董事會董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官。假設億緯鋰能完成上述之3.5%銷售，則此後其將不再為思摩爾國際的控股股東。根據億緯鋰能之公告，是次減持計劃事項已經億緯

鋰能董事會審議通過；具體實施受減持時間、減持價格等多方面影響，尚存在不確定性，

敬請廣大投資者注意投資風險。