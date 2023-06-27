思摩爾國際控股股東擬一年內減持3.5%股權
2023年06月27日 21:52
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思摩爾國際(06969)公布，董事會獲惠州億緯鋰能股份有限公司(「億緯鋰能」，一間於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：300014))通知並注意到，億緯鋰能已就其全資附屬公司EVE Battery Investment Ltd.(「EVE Battery」)於獲得董事會批准之日期起計一年內，通過大宗交易的方式將其於思摩爾國際的股權減少最多相當於已發行股份總數3.5%一事，獲得了董事會批准。
截至2023年6月27日，EVE Battery為1,901,520,000股股份的持有人，佔思摩爾國際已發行股份總數約31.27%，其中合計629,578,907股股份已質押(茲提述該公司日期為2022年4月11日及2022年11月4日之公告)。EVE Battery乃由億緯亞洲有限公司直接擁有，而億緯亞洲有限公司則由億緯鋰能全資擁有，該公司非執行董事江敏女士為億緯鋰能的董事會董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官。假設億緯鋰能完成上述之3.5%銷售，則此後其將不再為思摩爾國際的控股股東。根據億緯鋰能之公告，是次減持計劃事項已經億緯
鋰能董事會審議通過；具體實施受減持時間、減持價格等多方面影響，尚存在不確定性，
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