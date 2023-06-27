啟德新盤落實周六開售 港島鐵路項目上載樓書
2023年06月27日 22:03
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啟德新盤密集式的宣傳攻擊持續，並落實周六(1日)展開首輪銷售，以價單形式發售228伙。港島區鐵路上蓋項目亦已上載樓書，部署短期內對公眾開放展銷廳及示範單位。
●啟德HENLEY PARK周六首輪發售228伙
恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK落實周六(7月1日)首輪發售228伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，即將發售單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積250至649方呎，折實價由518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價由19,580至27,498元。截至今(27日)晚上約8時，項目已接獲逾4,330張入票，暫超額認購近18倍。首輪銷售將於周五(30日)中午12時截票。
●黃竹坑站第4A期海盈山已上樓書
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，周二(27日)公布已上載樓書至一手住宅銷售資訊網。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目定價參考南區豪宅及鐵路上蓋樓盤。該盤提供432伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由351至1,847方呎。項目的展銷廳及示範單位將於短期內開放予公眾參觀。
●西貢133 PORTOFINO三房售2,423.3萬元
信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO周二(27日)售出3座1樓B室，實用面積1,164方呎，採三房一套房連工作間間隔，以2,423.3萬元成交，呎價約20,819元。該盤提供7座洋房及26伙分層戶，共33伙。由開售至今累售30伙，套現逾10億元，待售單位包括1伙分層戶及2座洋房。
●中半山帝景園連沽兩伙 共涉逾2.35億元
新鴻基地產(00016)持有的中半山帝景園部分單位轉租為售，市場再錄成交。中原黎劍茵表示，該盤再沽兩伙，涉及金額逾2.35億元。單位分別為2座22A及23A室，屬四房樓王，實用面積分別2,141方呎及2,153方呎，望維港海景，以1.175億元及1.1818億元成交，呎價約54,881及約54,891元。
●紅磡必嘉坊‧迎匯一房呎價約20,043元
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，周二(27日)售出17樓F室，實用面積270方呎一房間隔，以541.17萬元，呎價約20,043元。
●何文田站瑜一．天海周六價單出售62伙
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，亦將於周六以價單及先到先得形式出售62伙。另安排28伙於下周一(3日)起招標發售，招標期截至10月2日。