啟德新盤落實周六開售　港島鐵路項目上載樓書

啟德新盤密集式的宣傳攻擊持續，並落實周六(1日)展開首輪銷售，以價單形式發售228伙。港島區鐵路上蓋項目亦已上載樓書，部署短期內對公眾開放展銷廳及示範單位。

●啟德HENLEY PARK周六首輪發售228伙

●黃竹坑站第4A期海盈山已上樓書

●西貢133 PORTOFINO三房售2,423.3萬元

●中半山帝景園連沽兩伙 共涉逾2.35億元

●紅磡必嘉坊‧迎匯一房呎價約20,043元

●何文田站瑜一．天海周六價單出售62伙

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，亦將於周六以價單及先到先得形式出售62伙。另安排28伙於下周一(3日)起招標發售，招標期截至10月2日。