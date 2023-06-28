東方日報B1：周大福企業提全購新創建　作價最多355億

兩間上市公司於上周五中途停牌，周二復牌後，新世界發展曾飆10.1%，高見21.5元，惟收市僅升0.8%，報19.68元；新創建收報8.9元，升11.4%。

根據新世界發展和新創建的聯合公告，新世界發展持有約23.8億股新創建股份，佔新創建已發行股本的60.88%。假設新創建股份及新創建購股權的數目於要約截止前沒變動，計及每份新創建購股權之要約價，以及注銷所需總金額，新創建要約的價值合共約348.03億元。假設要約截止前，新創建所有購股權將被行使，新創建將須發行8,463.86萬股新股，佔經擴大已發行股本約2.12%，要約價增至354.66億元。在此基礎上計入從價印花稅，最高現金金額約355.12億元。

由於新創建持有富通保險，周企將與保險業監管局及百慕達金融管理局接洽，以分別取得兩者的批准，且預期該等批准將於公告日期後6個月內取得。

交易亦需待新世界發展的獨立股東批准。若周企最終在本次要約收集到新創建無利益關係股東的持股90%以上(門檻約為12.28億股)，周企將「可能提出強制性收購及撤銷新創建股份之市地位」，但公告內未有明確表明會保留新創建的上市地位。所謂無利益關係股東，主要是指新世界發展、主席鄭家純及其親人以外的新創建獨立股東。

有關公告列出交易的多項裨益。就新世界發展而言，可以即時強化財務狀況，出售手上新創建股份所得款項總額預計約217.82億元。在考慮到財務狀況後，管理層除了擬向新世界發展股東派發40億元特別現金股息之外(周企佔約18億元)，餘下資金將用於償還現有借款及一般營運資金。

至於被收購的一方，通告內指出，在新創建公司的層面，可提高財務的靈活性。在獨立股東的層面，要約價為吸引的退出溢價，將股份變現但不對市場價格產生不利影響。即或收到周企以外其他人的要約，其條款也不大可能優於本次的條款。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑預計，周企全購要約利好新創建短期股價，但由於最終交易或被獨立股東否決，故股價升至9元左右「已經到頂」。至於交易影響對新世界發展則較為中性，「失去每年幫公司入帳十億八億嘅公司，但即時攞返200億」，故他估計短期內新世界發展股價維持19至20元，即與昨日收市價差不多的水平。