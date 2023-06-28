【東方日報產評】中港股殘超趕客　謀破冰方為上策

近年中港股市表現低迷，與暢旺的歐美股市形成強烈對比。不過，論經濟增長，中國處全球主要經濟體前列，港股的回報率亦不差，偏偏就是一潭死水，流動性愈來愈差，變相「趕客」。中國作為全球第二大經濟體，香港作為內地的國際金融中心，都不可能沒有似樣的資本市場來服務實體經濟發展所需，兩地得想方設法讓股市破冰，激活交投，這對於當前促消費、穩經濟，推動人民幣國際化等任務極具戰略意義！

3年新冠疫情期間，中港經濟備受「清零」防疫政策掣肘。此外，美國處於加息周期，美元強勢引領資金回歸美國市場，故美股一直領先全球股市，而仍備受通脹困擾的歐洲，經濟及股市在升息下表現亦不差。反觀中港兩地股市卻不見大起色，疫後復常以來仍未見有似樣表現，頗令捧場客心傷。

股市流動性長期不足下，上市公司資產無法釋放應有價值，亦不易進行股份融資募集，令上市功能被削弱。故近年不少上市公司大股東趁低價提出全面收購，重組資產，甚或直接提出私有化，撤銷上市地位，一來省下維持上市地位的固定開支和滿足監管要求，二來對財雄勢大的大股東而言，與其維持公司上市地位卻無法合理反映資產價值，善用手頭資金趁低價收購公司股份，甚至讓其退市，等他日市況改善再重新包裝資產上市，或更划算。

當然，作為小股東，長期持有的股份若遇上大股東提全購，價格合理自是套現機會；但實際上，若遇上私有化建議，不少個案作價與疫前估值高位唔見一大截，變相令長情小股東血本無歸，大有慘被割韭菜之感。奈何資本市場就是大戶處優，散戶也只能自嘆不幸，長此下去港股的「坑人」形象恐變得根深柢固。

其實，近年中國資本市場作出不少重大改革，讓外資參與更多，上市公司註冊制亦生效，若中國資本市場能體現每年約5%經濟增長的應有表現，在港上市的中國資產也能水漲船高。

從環球金融角度看，如今西方經濟體備受通脹、加息、經濟衰退風險等影響，排除實戰出現，料更多資金選擇向東來尋求機會。亞洲區內，今年以來不少資金流往日本股市炒作，惟觀乎日本經濟狀況，收緊貨幣政策的時點正在倒數。印度經濟規模雖然與中國相當，但印度股市估值偏高，不少外資雖有參與，但抱有戒心。若稍後時間日股表現隨幣策逆轉，留在亞洲的資金頗大機會重新關注中國市場。

再看中國內部，房地產危機不可能在短時間內化解，若能合理激活資本市場，讓企業增加融資渠道，並協助推動民營經濟再次擔當經濟增長火車頭，將有利實現強信心、促消費、穩增長的目標。

近幾年外資逐步退下在港股的主導角色，是百年變局使然。如今中國當家，基本上已奪回香港金融市場定價權。隨着內地金融市場發展趨成熟，跨境理財通、港幣—人民幣雙櫃台等兩地互聯互通建設進一步完善，翻局是萬事俱備，只欠東風。惟有耐心期待更多內資南來參與，為港股重新啟航響起號角！