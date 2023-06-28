鄭勤龍：港股短線阻力強　或先高後低

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地山謙》變《澤天夬》之中。在易經，「地」為地勢最低處，而「澤」則為水勢蓄聚的最低處。今「謙」卦和「夬」卦帶有「地」和「澤」之象，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，或可預示指數在短期內的阻力將不輕。

承接上周預示港股短線走勢仍反覆的《風火家人》變《山風蠱》卦，恒指上周三(21日)在19,305點開市，當日指數在高見19,377點後便連日向下跌，本周一(26日)指數在低見18,767點後見反彈，昨日大市升了354點，收報19,148點，可說是已應驗了風本主伏下，引申為下跌，而火則炎上，形成兩種抗衡的力量的「家人」卦和在講述子承父志以整頓家業的故事，引申為整固的「蠱」卦卦象。

「謙」卦的卦象為崇高的山居於地下之象，有高而不踰越之意，以此表示君子謙卑處世之道， 然而若將其卦象應用於分析恒指的走勢，便可引申為難以踰越的阻力線，而「夬」卦為澤上於天，有澤水滿溢而下之象，故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為港股在短期內的走勢或先高後低。

玄學金融家 鄭勤龍