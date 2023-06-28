陳錦興：TCL電子盈利重拾增長

TCL電子為全球領先的消費電子企業，業務範圍涵蓋顯示、創新以及互聯網業務。去年收入為713.5億元，按年下跌4.7%；但受惠於產品大屏高端化和渠道結構優化，以及原材料成本下降，毛利按年增長4.6%至131.1億元，整體毛利率提升1.7個百分點至18.4%，經調整股東淨利潤為7.04億元，按年顯著提升102.4%。

推動AI融入智能電視

除傳統的顯示屏業務維持業內領先優勢外，TCL的創新業務增長不俗，達29%。創新業務包括加速空調、冰箱及洗衣機等智能產品進軍國際市場、分布式光伏、智能家居及互聯網業務。互聯網業務主要透過雷鳥網絡科技，其平台內容豐富，有音樂、遊戲、教育、少兒、應用商店等，去年每用戶平均收入(ARPU)達85.1元，按年增長10.7%；月度活躍用戶數目超2,170萬，增長10.6%。

展望未來，TCL將深化全球化布局，增強供應鏈韌性，積極打造高價值品牌。同時，也會深化於智能交互領域的前瞻布局，發力AI、雲服務、5G、智能製造等技術領域，早前雷鳥科技推出首個基於AI大模型構建的兒童專屬欄目「超級智繪」AI故事集，是AI融入電視的智能化例證。基於疫後消費反彈，推動盈利復甦，以及其豐富的智能化生態，TCL電子料持續受市場關注，建議於3.5元吸納，上望4元，支持位3.2元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)