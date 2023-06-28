經營業務總額下降的其中原因是公司的其中一項業務分部，即管道天然氣銷售的收入減少。由於集團的間接附屬公司華亨能源，未能在許可證到期日之前取得更新續期證照，導致華亨能源在2022年8月許可證到期之後未能繼續經營相關業務，而不能把收入及所帶來的利潤計入在該業務環節內。再者，直至2023年3月31日止年度完結時，華亨能源仍未能取得更新續期證照及繼續經營相關業務，導致該業務的相關資產及投資需作出巨額的減值損失。截至公告日，董事會仍在估算需要作出減值的規模，估計不少於1.5億元。董事會預期減值將大幅影響全年度業績。

董事會根據未經審核的財務資料了解到本財政年度管道天然氣銷售之業務分部的收入在上述華亨能源許可證於2022年8月到期之前大約有3.64億元，佔公司今年度總收入大約18%。公司於上年度的管道天然氣銷售之業務分部收入約為6.62億元，佔該年度總收入約27%。

另一方面，若果不計算減值損失，董事會預計本年度將錄得盈利。除有關華亨能源銷售管道燃氣業務的事件外，集團的其他業務營運仍如常。

於公告日期，華亨能源已暫停營運，等待發出續期許可證。董事會將積極、審慎地爭取華亨能源能夠取得續期許可證，並期望與持有華亨能源50%股權的貴州燃氣新管理層進行建設性對話，以提供令行政執法局滿意的未決事項。董事會還將與貴州燃氣的新管理層探討補償因華亨能源未能續期許可證而遭受的損失。若華亨能源長期無法續期許可證，公司可能考慮出售華亨能源並向貴州燃氣追討賠償。