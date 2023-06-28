道指升212點　油價挫逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.19%，報102.5；港匯見7.8331；離岸人民幣(CNH)報7.2251；美元兌日圓處143.81；歐元報1.0957，英鎊報1.2746。金價處1,914.89美元。布油報72.8美元，紐油報67.91美元。比特幣升1.2%，報3.06萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報33,926點，升212點或0.63%；標指收報4,378點，升49點或1.15%；納指收報13,555點，升219點或1.65%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,162點，升21點。

●6月恒生指數夜期收報19,185點，升47點，高水37點，成交10,373張。

●紐約期油收報每桶67.7美元，跌1.67美元或2.41%；倫敦布蘭特期油收報每桶72.26美元，跌1.92美元或2.59%。

●紐約期金收報每安士1,923.8美元，跌10美元或0.52%。

●英國富時100指數收報7,461點，升7點或0.11%；德國DAX指數收報15,846點，升33點或0.21%；法國CAC指數收報7,215點，升31點或0.43%。

●香港出口連挫13個月，5月跌幅擴至15.6%。

●美國5月新屋銷售戶數意外大增12.2%。

●美國6月23日當周API原油庫存減少240.8萬桶，預期減少146.7萬桶。

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