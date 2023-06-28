中國經濟：5月規模以上工業企業利潤按年跌12.6%

國家統計局公布，今年首5個月全國規模以上工業企業實現利潤總額26,688.9億元人民幣(下同)，按年下降18.8%，跌幅較今年首4個月收窄1.8個百分點。單計5月，工業企業實現利潤按年跌12.6%，較4月份按年跌18.2%改善。

1至5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9,625.1億元，按年下降17.7%；股份制企業實現利潤總額19,578.1億元，下降20.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6,267.5億元，下降13.6%；私營企業實現利潤總額6,837.8億元，下降21.3%。期內，採礦業實現利潤總額5,919.3億元，按年下降16.2%；製造業實現利潤總額18,296.8億元，下降23.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2,472.8億元，增長34.8%。

國家統計局工業司統計師孫曉指，5月份工業企業利潤降幅持續收窄，但外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復的基礎仍不牢固。下階段，要堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，落實落細推動經濟持續回升向好各項政策措施，着力擴大有效需求，提高產銷銜接水平，深入實施創新驅動發展戰略，不斷增強發展動能，推動工業經濟持續鞏固回升。