美國據報最快7月向中國出口AI晶片實施新限制

外媒引述知情人士透露，由於憂慮競爭對手的科技實力，拜登政府正考慮對向中國出口人工智能(AI)晶片實施新限制。晶片製造商英偉達(Nvidia)市後跌3%，超微半導體(AMD)跌逾2%。

知情人士稱，美國商務部最早可能於下月初採取行動，在未事先獲得許可的情況下，停止向中國和其他相關國家的客戶運送英偉達(Nvidia)和其他晶片製造商生產的晶片。知情人士表示，相關行動將是對去年10月宣布的出口管制措施進行編纂和擴大的最終規定一部分。此舉亦恐會進一步削弱中國發展AI的能力。

英偉達就此為中國市場生產一款名為A800的AI晶片。不過據知情人士透露，美國正考慮的新限制措施，甚至將禁止在未經許可的情況下銷售A800晶片。

此外，知情人士又表示，美國政府並正考慮限制向中國AI公司租賃雲服務，指這些公司利用此類安排來規避先進晶片的出口禁令。

報道指，該新限制措施的推出時間仍未確定，因為晶片製造商繼續敦促政府放棄或放寬新的限制。據知情人士透露，美國政府可能會等財長耶倫7月初訪華後再採取行動，以免引起內地不滿。