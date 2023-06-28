澳洲5月通脹放緩至13個月低位　澳元曾挫1%

受燃料大幅回落推動，澳洲5月份通脹放緩至13個月低位。澳洲統計局(ABS)周三(28日)公布的最新數據顯示，澳洲5月消費物價指數(CPI)按年升5.6%，市場預期為6.1%，4月份則為6.8%。

由於澳洲通脹低過預期，央行加息預期降溫，澳元兌美元跌幅一度擴大至1%，最新報1澳元兌0.6632美元，跌幅約0.8%。

ABS價格統計主管Michelle Marquardt表示，5月CPI上升5.6%，升幅是自去年4月以來最小，雖然大多數商品和服務的價格持續上漲，但許多升幅小於近幾個月來的情況。

當地5月份CPI按年增長，最重要受幾個因素所帶動，包括住屋(+8.4%)、食品和非酒精飲料(+7.9%)，以及家具、家用設備和服務(+6%)，不過汽車燃料下降(-8%)抵銷部分增長。

當地住屋上升8.4%，低於4月份的8.9%。Marquardt表示，在住屋類別中，隨着建築材料價格上漲繼續放緩，新建住宅價格上漲8.3%，是自2021年11月以來最低年度增長率。她又指，由於租賃市場依然緊張，租金價格升幅再次從4月份的6.1%，上升至5月份的6.3%。

IG Australia市場分析師Tony Sycamore表示，CPI數據足夠疲軟，足以讓澳洲儲備銀行(即澳洲央行)在7月份暫停一系列加息，甚至足以在之後暫停一段時間。