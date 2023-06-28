差估署：5月樓價指數按月跌0.73%　終止4個月升勢

本港住宅樓價轉跌。差餉物業估價署周三(28日)公布的臨時數據顯示，2023年5月私人住宅售價指數報351點，按月跌0.73%，連升4個月後斷䌫；按年則跌8.9%。而今年首5個月仍漲約4.87%。

至於上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低約11.83%。

5月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位按月跌幅較大，最新報352.4點，按月挫約0.76%，亦連升4個月後回落，今年首5個月仍累漲約4.91%。至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位最新報311.4點，按月下調約0.73%，4連升也斷䌫，今年截至5月則累升約3.32%。

此外，5月私宅租金指數報180.6點，按月上升約0.95%，已連升4個月，今年截至5月則累漲約2.91%。

此外，據該署臨時數據，今年4月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異。其中，新界區跌幅較大，該區平均呎價最新報約12,276港元，按月挫約3.63%，為今年1月後最低，今年仍累升約3%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約527萬元。

至於九龍區細戶平均每方呎售價亦跌穿1.3萬元，回落至約12,799元，按月挫約1.97%，為去年12月後最低。而今年則累升約1.54%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約550萬元。

至於，上月港島區細單位平均每方呎售價逆市向上，最新報約15,302元，按月回升約3.6%，則為去年8月後最高。今年累漲約11.19%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約657萬元。