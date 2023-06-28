張智威：港股乾升欠說服力　騰訊一浪低於一浪

港股經歷上日反彈後，周三(28日)早段回吐過百點。信誠證券聯席董事張智威表示，對港股後市表現有保留，料恒指會再跌穿萬九關，下試18,500點水平。他指出，港股上日雖反彈，但成交不足千億，只是「乾升」，技術指標方面亦未能突破保力加通道中軸。從宏觀角度看，人民幣雖略為反彈，但難言已扭轉跌勢；中美關係亦變幻無常，即使有傳美國財長耶倫擬7月訪華，同時亦傳出美國考慮就向中國出口AI晶片實施新限制，難憧憬兩國關係轉好。

張指出，騰訊受到大股東減持陰霾困擾，近期股價反彈都一浪低於一浪，對上一次反彈頂位約366元，料下一次可能最高只見350元，投資者宜小心留意。