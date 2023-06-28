張智威：港股乾升欠說服力 騰訊一浪低於一浪
2023年06月28日 10:22
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張智威
港股經歷上日反彈後，周三(28日)早段回吐過百點。信誠證券聯席董事張智威表示，對港股後市表現有保留，料恒指會再跌穿萬九關，下試18,500點水平。他指出，港股上日雖反彈，但成交不足千億，只是「乾升」，技術指標方面亦未能突破保力加通道中軸。從宏觀角度看，人民幣雖略為反彈，但難言已扭轉跌勢；中美關係亦變幻無常，即使有傳美國財長耶倫擬7月訪華，同時亦傳出美國考慮就向中國出口AI晶片實施新限制，難憧憬兩國關係轉好。
個股方面，騰訊(00700)南非大股東Naspers及旗下Prosus公布，已獲得監管批准，兩家公司將解除現有交叉持股架構。Naspers指棄交叉持股，可解除Naspers回購限制，可繼續無上限回購股份。Naspers去年6月曾宣布將無上限減持騰訊，以籌集資金回購Naspers及Prosus股份。消息不禁令市場聯想Naspers減持騰訊誘因會加大。
張指出，騰訊受到大股東減持陰霾困擾，近期股價反彈都一浪低於一浪，對上一次反彈頂位約366元，料下一次可能最高只見350元，投資者宜小心留意。
另外，新能源車股「蔚小理」逆市向上，其中理想汽車(02015)公布每周銷量，截至6月25日一周，理想汽車銷量達7,500輛，本月至今則累售逾2.7萬輛，可望達到3萬輛月銷目標。張指，理想汽車前景佳，但股價早前升得太急，宜待回調至20天線，即約126元才考慮買入。