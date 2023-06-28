【高盛推介】港交所300元關爭持　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所昨日(27日)重上300港元關口，終止5連跌。今(28日)早高開0.5%後早段倒跌，曾跌至300元之下，及後在300元附近爭持。現報301元，輕微跌約0.1%。港交所日前與寧波市政府簽署合作備忘錄，共同支持寧波市企業到港上市。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周二至本周一共錄得約660萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於近日獲資金積極吸納，本周一及本周二共錄得約1,690萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

港交購26844，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿13.6倍，輕微價外、高槓桿、低面值。

港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.9倍，中年期。

港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、高敏感度。

港交牛63700，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，遠牛。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿7.0倍，低街貨。

港交熊63886，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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