中原按揭：5月轉按登記949宗　按月升15.5%

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2023年5月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄949宗，按月升15.5%，2023年首５個月累計錄得5,267宗轉按登記，較去年同期9,046宗減少41.8%。

王美鳳表示，3月份起大型銀行先後調低H按封頂息並增加現金回贈，推動轉按申請增加，令5月份轉按登記回升。

至於首5個月轉按登記按年減少41.8%，她指，首4個月轉按登記量明顯下跌因為去年銀行分別於第3季及第4季上調按揭計劃息率，令轉按息率略高於一般供樓人士原有供樓利息，削弱轉按誘因。

數據顯示，5月份四大銀行轉按巿佔率增5.7個百分點至70.1%，期內滙豐銀行轉按巿佔率按月升3.4個百分點至24.2%(230宗)，增幅最多，連續五個月蟬聯轉按冠軍。中銀香港升1級排第二，5月份錄175宗轉按登記，巿佔率按月升2個百分點至18.4%。工銀(亞洲)跌1級排第三，共錄151宗轉按登記，市佔按月減1.4個百分點至15.9%。首5個月轉按市佔方面，滙豐銀行及中銀香港同居首兩位，東亞銀行轉按市佔率12.8%，登記量按年升185.6%，攀升8級排第三。