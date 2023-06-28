【高盛推介】阿里巴巴窄幅上落 近期獲資金吸納
2023年06月28日 12:20
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(27日)終止5連跌，升約2.6%，今日(28日)再度下跌。早上低開約0.9%，及後在83至84元附近窄幅上落。現報83.95元，跌約1.8%。有報道引述消息指，阿里將最快今年第三季分拆旗下的菜鳥及盒馬，向聯交所提交上市申請。
此外，阿里早前公布張勇將於9月10日起退任公司主席及首席執行官職務，有券商料阿里管理層變動不會影響阿里核心業務日常營運。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金吸納，過去5個交易日共錄得約3,000萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約30萬元。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度阿里購(16486)。低面值選擇可留意高槓桿阿里購(15017)。貼價選擇可留意阿里購(26143)。牛證方面可留意阿里牛(57503)，與現價有約11元收回距離。
阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、高敏感度。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿8.6倍，低面值、高槓桿。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿6倍，貼價。
阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.7倍，7隻相近條款產品最高槓桿。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價熊證槓桿最高。
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