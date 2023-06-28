國際巨星重啟巡迴演唱會　粉絲追星推高通脹

隨着疫後全球通關，不少國際巨星重啟世界巡迴演唱會，不單只令歌迷興奮，亦帶動舉辦城市的經濟活動，刺激當地通脹。以英國為例，截至2023年5月的一年內，該國娛樂及文化價格上漲了6.8%，創30年最快升幅。其中文化服務的影響最大，尤其是現場音樂活動的入場費。

外媒報道，Taylor Swift、Beyoncé、Coldplay及Backstreet Boys等知名歌手重啟世界巡迴演唱，門票大賣之餘，也帶動當地機票及住宿價格。據研究公司QuestionPro表示，Taylor Swift單是美國巡演，預計將會創造50億美元(約390億港元)的經濟活動，包括門票、周邊商品、食品及飲料，還帶動主辦城市的機票、酒店住宿等相關成本。

而Beyoncé於2023年巡迴到瑞典斯德哥爾摩時，大幅推動當地的遊客增長，其「粉絲」大量湧入瑞典，也與當地貨幣較弱、票價較低有關，需求隨後推動機票和酒店價格飆升。Danske Bank首席經濟學家Michael Grahn表示，斯德哥爾摩機票價格和住房價格飆升，對瑞典5月通脹數據產生了直接影響，具體程度可能是0.2個百分點。據悉，Beyoncé的世界巡迴演唱會將為她帶來2.8億美元以上的收入。

演唱會門票供不應求，一大因素是疫情期間缺乏這類音樂活動，現在各地解封，「餓」了數年的粉絲們願意大破慳囊去「追星」。投行TD Cowen股票研究副總裁Stephen Glagola表示，由於需求遠遠超過供應，次級市場上的門票價格較原定價格炒高75%至100%。

美國勞工部並未單獨衡量演唱會價格的通脹率，但現場表演活動入場費的通脹率目前較美國整體通脹高出2.6個百分點。隨着整體數據回落，這一差距在今年有所擴大。