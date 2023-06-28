GUM料全年強積金錄單位數正回報　整體表現不太好

中港股市以至歐、美、日股市在2023年上半年表現迴異，強積金顧問公司GUM認為，就算內地下半年推出與內房、消費等有關的針對性政策措施提振經濟，港股全年計「埋單」亦只會升至21,000點，相當於港股基金料見5%的回報。由於人工智能(AI)浪潮在美股持續，拉上補下則令強積金全年錄單位數正回報，惟全年強積金整體表現不會太好，同時未能足以彌補去年勁蝕逾10%的劣勢。

GUM常務董事陳銳隆進一步解釋，強積金下半年展望主要取決於利率走勢、大中華區表現、中美關係及俄烏戰事等。他們預期，中美關係短期內難以大幅好轉，俄烏戰事年底前和平解決機會偏低；惟聯儲局點陣圖顯示利率有機會些微上調，令市場憧憬明年年初減息，則有利市場表現。

GUM建議，投資者應留意不同地區板塊表現。不過，據該公司統計，今年初至5月底的強積金成員風險配置則漸趨進取，流入股票基金的資產約44億港元，並由3月時的5億元，倍增至5月為數19億元。

按基金類別劃分，保守及保證基金淨流出共52億元，而期內流入至核心累積基金(即俗稱DIS的懶人基金)則錄26億元淨流入，屬最多資金淨流入的基金組別，估計是與北美及歐洲股市年內回報較佳，而DIS內的歐美股市投資佔比較高有關。

數據又顯示，年初至今的GUM強積金混合資產基金指數回報達4.1%，屬回報最高的投資組別；股票基金則升1.7%，又以北美股票升16%最佳、日本升14.7%次之，但其總資產只佔強積金總體資產的0.3%。至於香港及大中華股票年內就各跌6.4%及2.1%，亦因股票基金有近一半資產集中在這類平均回報較低的投資，變相拉低股票基金表現；年內GUM強積金綜合指數升2.4%，意味強積金每人平均賺5,411元。