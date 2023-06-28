萊坊：下半年按息或升　「高才通」利好豪宅租務

萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，5月份差估署樓價指數按月下跌約0.7%，繼今年首4個月報復式反彈後，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素阻礙樓價進一步攀升。由於市場欠缺利好消息，第二季樓價阻力遠較第一季大，預計今年上半年樓價會在低位徘徊。

雖然美國6月暫停加息，但預計明年初加息因素才會淡化，下半年香港按息仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

自通關後，整體成交量略有回升，特別是樓價1,000萬港元以下的中小型樓盤，但市場整體購買力仍然不足，預計一、二手成交量按月會在5,000宗水平徘徊，樓市仍需要出現多個利好消息，才能回復2021年時高位氣氛。

他指出，今年市場主題仍以「去庫存」為主，第二季開始發展商更積極銷售新盤，預計下半年一手市場成交平均每月約1,000至1,500宗。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家，部分新盤更開始減價。

政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌，對住宅租務有支持，相信未來數月住宅租金走勢保持平穩，而豪宅租金有望跑贏大市。