渣打料美加息周期快完結　恒指18000至20000點徘徊

渣打財富管理首席投資辦公室發表最新市場展望，北亞區投資總監鄭子豐預期，美國明年仍有衰退機會，而機會率則由早前的80%稍微下降至70%，在消費指數強力支撐下，衰退或延至明年首季出現。

他預期，加息周期可能接近完結，聯儲局下次議息會議或維持利率不變，最快明年上半年開始減息。隨着市場預期加息周期告終，料美國10年期國債收益率未來12個月或跌至3至3.25厘。

中港股市取態則維持保守，認為需要一些重大利好措施作為催化劑，才可重振市場情緒，料恒指在18,000至20,000點之間窄幅徘徊，若有刺激政策出台，則可上望21,000點。

鄭睇好人工智能(AI)及ChatGPT概念股，但坦言不建議高追個別行業領頭羊，例如有晶片禁運等相關地緣政治風險，即使他們有結構性增長；反而支持投資者關注與晶片供應鏈相關的亞洲企業，認為其估值相對較低，同時地緣因素令他們要在不同地方擴建廠房，從而利好該企。

人民幣匯價方面，香港投資策略主管梁振輝指，雖然近期人民幣匯價疲弱，但年內整體跌幅僅有4%，事實上加息潮下美元強勢，上半年非美元貨幣亦出現不同程度回落。預計隨着市場對美國減息預期升溫，令美元回落利好其他貨幣，料一年後人民幣兌美元可回升到7水平。