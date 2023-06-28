法巴料內地下月推刺激政策　或有利港股大幅反彈

中港股市今年表現跑輸環球市場，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏相信，主要是投資者信心問題，並非面對結構性疲弱問題，預期中國政府將於7月底至8月初在政治局會議推出較大規模的刺激政策，加強支持經濟訊號，將大大提振投資者信心，利好港股有機會在下半年大幅反彈。

她坦言，內地重啟經濟後，經濟數據按月表現不似市場預期般好，而且地緣政治局勢緊張，加上內地居民存款高企，影響投資意欲。只要有友善訊號釋出，資金將返中港股市。

在一眾中港板塊中，法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏看好科技、保險、非必需消費品、電動車及醫療板塊。

他解釋，內地結束科技監管行動，而近期不塊大型科企重組架構及分拆上市，相信科技企業今年盈利增長可提速。另外，內地下調存款息率，有助促進居民存款流入 投資迶場，特別是具保證利率的保險產品，利好保險板塊。至於電動車屬國策利好，近期當局提供購置稅豁免等支持措施，而且車企間的價格戰緩和，其投資價值回歸，但偏好具技術優勢的電動車企。

至於早前熱炒的「中特估」股份，他認為其定義是在不同時機有不同板塊，並非一概而論，今年下半年應屬科捾、電動車及保險。