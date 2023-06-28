道指期貨跌17點　比特幣挫1.6%

2023年06月28日 16:18
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    美匯指數報102.235；港匯見7.8332；離岸人民幣(CNH)報7.2443；美元兌日圓報144.10；歐元處1.0959；英鎊報1.2723。金價報1,909.95美元。油價微升，布油報72.52美元，紐油處67.73美元。比特幣跌1.6%至30,166美元。道指期貨跌17點。
    焦點數據：
    19:00 美國抵押貸款市場指數
    20:30 美國5月零售庫存
    20:30 美國5月批發庫存
    ●港股好淡角力，大市守住萬九關即有買盤跟進，恒指收報19,172點，升23點或0.12%。
    https://reurl.cc/ZWVRY3
    -港交所擬今年10月啟用首次公開招股結算平台FINI。
    https://reurl.cc/M861Wv
    -法巴料內地下月推刺激政策，或有利港股大幅反彈。
    -港交所陳翊庭：下半年料有特專科企申請上市。
    -傳科倫博泰來港上市集資16億元，引入5基投。
    -花旗降恒指年底目標至22000點，睇好呢幾隻股份...
    -渣打料美加息周期快完結，恒指18000至20000點徘徊。
    -新股專輯：藥師幫收市炒高5%。
    ●滬深三大指數低收。滬綜指報3,189點，跌不足1點，成交額3,601億元人民幣，人工智能概念股繼續下挫。https://reurl.cc/Eo6qEk
    -中國經濟：5月規模以上工業企業利潤按年跌12.6%。
    -滙豐料美國經濟今年陷入衰退，看好內地股市。
    香港經濟：
    ●差估署：5月樓價指數按月跌0.73%，終止4個月升勢。
    ●財金官員：港府不急於開徵新稅，目前樓市毋須減辣。
    ●GUM料全年強積金錄單位數正回報，整體表現不太好。
    中美角力：
    ●美國據報最快7月向中國出口AI晶片實施新限制。
    外地經濟：
    ●AI界搶人才！頂尖軟件工程師年薪有呢個數...
    ●國際巨星重啟巡迴演唱會，粉絲追星推高通脹。
    ●澳洲財長：本財年預算盈餘料更多，惟經濟仍放緩。
    ●澳洲5月通脹放緩至13個月低位，澳元曾挫1%。
    ●食物銀行：英國去年過千萬人因缺錢而捱餓。
    ●法巴料美國再加息0.25厘，睇好日、歐及新興市場股市。
    ●美銀CEO：聯儲局今年或再加息幾次，通脹後年始見2%。
    ●日圓兌美元曾穿144關，財務省：將採取行動應對貶值。
    企業消息：
    ●跟上Netflix！Costco嚴打會員卡共享行為。
    ●瑞銀傳下個月裁逾2萬瑞信員工，投行部門首當其衝。