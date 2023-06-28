道指期貨跌17點　比特幣挫1.6%

美匯指數報102.235；港匯見7.8332；離岸人民幣(CNH)報7.2443；美元兌日圓報144.10；歐元處1.0959；英鎊報1.2723。金價報1,909.95美元。油價微升，布油報72.52美元，紐油處67.73美元。比特幣跌1.6%至30,166美元。道指期貨跌17點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 美國5月零售庫存

20:30 美國5月批發庫存

●港股好淡角力，大市守住萬九關即有買盤跟進，恒指收報19,172點，升23點或0.12%。

-港交所擬今年10月啟用首次公開招股結算平台FINI。

-法巴料內地下月推刺激政策，或有利港股大幅反彈。

-港交所陳翊庭：下半年料有特專科企申請上市。

-傳科倫博泰來港上市集資16億元，引入5基投。

-花旗降恒指年底目標至22000點，睇好呢幾隻股份...

-渣打料美加息周期快完結，恒指18000至20000點徘徊。

-新股專輯：藥師幫收市炒高5%。

-中國經濟：5月規模以上工業企業利潤按年跌12.6%。

-滙豐料美國經濟今年陷入衰退，看好內地股市。

香港經濟：

●差估署：5月樓價指數按月跌0.73%，終止4個月升勢。

●財金官員：港府不急於開徵新稅，目前樓市毋須減辣。

●GUM料全年強積金錄單位數正回報，整體表現不太好。

中美角力：

●美國據報最快7月向中國出口AI晶片實施新限制。

外地經濟：

●AI界搶人才！頂尖軟件工程師年薪有呢個數...

●國際巨星重啟巡迴演唱會，粉絲追星推高通脹。

●澳洲財長：本財年預算盈餘料更多，惟經濟仍放緩。

●澳洲5月通脹放緩至13個月低位，澳元曾挫1%。

●食物銀行：英國去年過千萬人因缺錢而捱餓。

●法巴料美國再加息0.25厘，睇好日、歐及新興市場股市。

●美銀CEO：聯儲局今年或再加息幾次，通脹後年始見2%。

●日圓兌美元曾穿144關，財務省：將採取行動應對貶值。

企業消息：

●跟上Netflix！Costco嚴打會員卡共享行為。

●瑞銀傳下個月裁逾2萬瑞信員工，投行部門首當其衝。