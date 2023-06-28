道指期貨跌17點 比特幣挫1.6%
2023年06月28日 16:18
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美匯指數報102.235；港匯見7.8332；離岸人民幣(CNH)報7.2443；美元兌日圓報144.10；歐元處1.0959；英鎊報1.2723。金價報1,909.95美元。油價微升，布油報72.52美元，紐油處67.73美元。比特幣跌1.6%至30,166美元。道指期貨跌17點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:30 美國5月零售庫存
20:30 美國5月批發庫存
●港股好淡角力，大市守住萬九關即有買盤跟進，恒指收報19,172點，升23點或0.12%。
-港交所擬今年10月啟用首次公開招股結算平台FINI。
-法巴料內地下月推刺激政策，或有利港股大幅反彈。
-港交所陳翊庭：下半年料有特專科企申請上市。
-傳科倫博泰來港上市集資16億元，引入5基投。
-花旗降恒指年底目標至22000點，睇好呢幾隻股份...
-渣打料美加息周期快完結，恒指18000至20000點徘徊。
-新股專輯：藥師幫收市炒高5%。
●滬深三大指數低收。滬綜指報3,189點，跌不足1點，成交額3,601億元人民幣，人工智能概念股繼續下挫。https://reurl.cc/Eo6qEk
-中國經濟：5月規模以上工業企業利潤按年跌12.6%。
-滙豐料美國經濟今年陷入衰退，看好內地股市。
香港經濟：
●差估署：5月樓價指數按月跌0.73%，終止4個月升勢。
●財金官員：港府不急於開徵新稅，目前樓市毋須減辣。
●GUM料全年強積金錄單位數正回報，整體表現不太好。
中美角力：
●美國據報最快7月向中國出口AI晶片實施新限制。
外地經濟：
●AI界搶人才！頂尖軟件工程師年薪有呢個數...
●國際巨星重啟巡迴演唱會，粉絲追星推高通脹。
●澳洲財長：本財年預算盈餘料更多，惟經濟仍放緩。
●澳洲5月通脹放緩至13個月低位，澳元曾挫1%。
●食物銀行：英國去年過千萬人因缺錢而捱餓。
●法巴料美國再加息0.25厘，睇好日、歐及新興市場股市。
●美銀CEO：聯儲局今年或再加息幾次，通脹後年始見2%。
●日圓兌美元曾穿144關，財務省：將採取行動應對貶值。
企業消息：
●跟上Netflix！Costco嚴打會員卡共享行為。
●瑞銀傳下個月裁逾2萬瑞信員工，投行部門首當其衝。