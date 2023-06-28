科倫博泰周四招股7353元入場　控股股東基投認購

該公司是次發行2,244.61萬股H股，其中一成為本地公開發售，集資最多16.35億元，所得約45%將用於研發及商業化核心產品；約30%用於臨床試驗開發；約12%用於持續開發公司的技術平台及推進現有管線；約8%擴充公司產能及質量控制系統；以及約5%用於營運資金及其他一般公司用途。

值得留意的是，公司引入5名基礎投資者，合共認購約6728.36萬美元等值股份，以招股價上限計，佔發售規模32.2%。其中，其中，控股股東科倫藥業認購2.1億元人民幣。公司在招股書中解畫，2023年全球資本市場狀況仍充滿挑戰及波動，在試水會議與超過一百名投資者會面，以評估潛在投資者的反應，並獲得有關本公司的反饋及市場對全球發售興趣，認為來自控股股東有意義的投資金額將顯示控股股東對本公司可持續發展及未來前景的信心，並將向可能有興趣投資發售股份的潛在投資者發出正面信號。

其他基投包括美國醫療保健及生物科技投資基金RTW Funds，認購1,500萬美元；投資基金Laurion Capital及TruMed各認購728.6萬美元；中資投資基金匯添富認購6,000萬元人民幣。